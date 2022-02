Vondráček: Vláda chce korespondenčními hlasy ovlivnit volbu na Hrad

Proč jste proti korespondenční volbě?

Protože je tam více negativ než pozitiv. Škoda že SPD tu debatu zahltila, ale měli bychom o tom konkrétně diskutovat. Je tam několik rovin. Za prvé filozofická. Proč mají mít krajané v zahraničí stejná práva jako my, když tady nežijí a neplatí daně?

Poté je tu principiální rovina. Máme mít tajnou volbu, ale v tom zákoně je sice popsaná voličská obálka, ale už tam není plenta. Nikdy tu nebude jistota, že volič dal lístek do té obálky osobně.

Jakou jistotu máte v Česku? Často se stává, že lidé si přinesou lístek už z domova, který jim vybral někdo z rodiny.

Ale za plentu jdete sám. Možná že se objeví technologie virtuální voličské plenty, ale v listinné podobě to nikdy neošetříte. Také je problém, že nad tím lístkem ztratíte kontrolu během dopravy poštou. To vedlo k nepokojům v USA nebo se kvůli tomu opakovaly volby v Rakousku.

V Rakousku byl problém se špatnými obálkami a v USA byly nepokoje, protože Donald Trump použil korespondenční volby ke zpochybnění celého procesu.

Ale proč o tom tady neprobíhá debata?

Co říkáte na argument, že jste proti jen proto, že ANO a SPD to nevyhovuje, protože v zahraničí nemáte voliče?

To je přesně opačně. Ti, kteří to navrhují, mají pocit, že jim to pomůže. Nevěřím, že statečně bojují za práva našich krajanů. Všechny změny ve volebním zákoně navrhují ty strany, které neuspěly.

Také poslední změna po ústavním nálezu byla vyvolaná výsledkem voleb v roce 2017, kdy ANO hodně ustřelilo a malé strany dostaly disproporčně míň, a proto si stěžovaly. Ale teď se jim to vymstilo – i když jsme měli méně hlasů, získali jsme o mandát víc.

Dalším vládním argumentem pro je, že jsme jednou z mála evropských zemí, které korespondenční volbu ještě nemají.

Měli ji ve Francii, ale zrušili ji. Negativ je dost a není hanba být konzervativní. Politický střet se u nás stále více zostřuje a vztahy jsou horší a horší, ale zatím tu nikdo nezpochybnil volby, protože jsou vždy perfektně zpracované.

Všechny země to tak nemají a my se teď pokoušíme tuto stabilitu narušit. Měli bychom si na tu debatu udělat čas. Ale vláda na to tlačí a blokuje tím Sněmovnu, že se nemohou řešit neodkladné věci.

Není to tím, že oni se ještě nenaučili vládnout a vy jste ještě nenavykli opoziční roli? Jediný, kdo zůstal na svém místě, je Okamura, a proto Sněmovnu řečnicky ovládl.

My jsme opoziční roli přijali podle mého důstojně. Neobstruujeme tam, to dělá SPD. To je přece důvod, abychom si sedli ke stolu a normálně se bavili. To ale nefunguje.

Myslíte, že pětikoalice nechce vašeho Karla Havlíčka za místopředsedu Sněmovny?

To je jen špička ledovce, vůbec nás neoslovili, jak si to představujeme, a zažíváme jen aroganci a úvahy o změně jednacího řádu. Podle mého by se měly zklidnit emoce a potlačit ego. Ale oni chtějí všechno protlačit silou. Jako u té korespondenční volby, protože chtějí ovlivnit prezidentské volby.

Z těch sněmovních voleb je problém s tím, že ty hlasy z ciziny, kterých by bylo podstatně víc, přijdou do jednoho kraje. Potom bude úplně zbytečné dělat tam předvolební kampaň.

K čemu by mi v Prostějově bylo dělat kontaktní kampaň – a že tam mám vysoké preference –, když budou volit lidé z ciziny, aniž by mě znali, jen na základě novinových článků? Proč o nás budou rozhodovat lidé, kteří tu neplatí daně a mají jen české občanství?

Jde i o studenty a lidi na pracovních cestách a stážích.

Oni mohou volit už dnes na zastupitelských úřadech.

Ale často kvůli tomu musí cestovat přes celý kontinent.