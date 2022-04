Karel Janeček - kdo je miliardář, který chce ve volbách usilovat o prezidentské křeslo

Například v posledních prezidentských volbách 2018 by podle výzkumu ve volbách zvítězil namísto Miloše Zemana Jiří Drahoš. Zeman by získal nejvíce I. plusových bodů, zároveň by ale obdržel téměř stejný počet bodů mínusových. Oproti tomu Drahoš získal minimum mínusových bodů, po součtu I. plusových a II. a III. plusových bodů by získal hlasů více než Zeman.