Janeček: Chci sjednotit společnost a ovlivnit co nejvíce lidí

iframe

Proč jste se rozhodl kandidovat?

Primárně proto, že věřím, že mohu pomoci lidem v ČR. Mohu pomoci sjednotit společnost, což považuji v dnešní době za to nejvíce kritické, protože je v dnešní době šíleným způsobem rozdělená a někteří lidé jsou diskriminováni. A já se domnívám, že je to obrovský problém.

Jak ji chcete sjednotit?

Tím způsobem, že chci komunikovat to, že lidé nemohou být diskriminováni. Není možné například to, aby byly diskriminovány děti, které jsou neočkované, že nemohou jet na školní výlet. Není možné, aby byl vyvíjen šílený nátlak.

Takže vás přesvědčila covidová situace?

Byl to impuls, který mě k tomu donutil. V listopadu 2020, kdy jsem byl už velmi aktivní – můj první blog týkající se této situace byl z 22. března 2020, aktivně jsem to řešil a přemýšlel jsem, co s tím, že je společnost extrémně rozdělená, a že to, co se děje, zkrátka není v pořádku.

V tu chvíli vás napadlo, že je tedy řešení kandidovat?

Uvědomil jsem si, že by to byla nejlepší příležitost k tomu, abych mohl sdělit své názory a myšlenky a v tom nejlepším ovlivnit co nejvíce lidí. Takže když jsem tuhle myšlenku dostal, byl to jakýsi „heuréka“ efekt. Věděl jsem, že do toho rozhodně půjdu.

Mluvil jste o sjednocování, nicméně covid je stále jedno z nejvíce, či možná nejvíce polarizujících témat doby.

Na covidu nejde sjednotit společnost. To je právě ten problém a impuls, který mě přiměl k tomu, abych se o to pokusil…

Chcete tedy přesvědčovat lidi, že váš pohled je ten správný?

Chci je přesvědčovat o tom, že je potřeba mít respekt jeden k druhému a úctu k názoru toho druhého. Nemůžeme odsuzovat nikoho kvůli tomu, že má nějaký názor.

Na vyhlášení ankety Českého slavíka jste mimo jiné kritizoval očkování dětí s tím, že jim covid neublíží. Jak chcete rozpoznat ty, kterým může covid ublížit?

To, co říkám je, že zdravé děti covid ohrožuje naprosto minimálně. Je mnohem větší pravděpodobnost, že se dítěti stane cokoliv jiného, než že bude mít zásadní zdravotní problémy kvůli covidu.

Nejste lékař, co vám dává jistotu, že komunikujete fakta, nikoli vlastní přesvědčení?

To, že komunikuji s experty. A zároveň rozumím datům. Jsem matematik, a ta data analyzuji. V konečném důsledku, aby na to mohl mít člověk fundovaný názor, není to o tom, že musí být expert, o tom, jak se vir tvoří, ale jde o logiku a realitu.

Experty najdete jak na jedné, tak druhé straně. Vybíráte si ty, jejichž názory vám konvenují?

Vůbec ne.

Vy osobně jste očkován?

Nechci říkat, jestli jsem očkován.

Proč ne?

Nechci společnost rozdělovat. Ať je to tak, nebo tak, zkrátka by to lidi zbytečně rozdělovalo.

Budete v kampani cílit na voliče, byť částečně, kteří se nechtějí očkovat?

Ve své kampani nechci cílit na žádnou specifickou skupinu voličů. Budu říkat to, čemu upřímně věřím.

Takže najdou u vás zastání?

Najdou u mě zastání ti, kteří sdílejí hodnoty, o kterých mluvím – svoboda a pravda.

A pro vás je tedy svoboda se neočkovat?

Ne, mít svobodné rozhodnutí, co budu chtít dělat se svým tělem.

O tom, jestli se budu očkovat, či ne?

Jednoznačně. To je nějaká základní součást.

Považujete se za racionálně smýšlejícího člověka?

Vzhledem k tomu, že mám mimo jiné doktorát z matematiky, a ta je primárně o racionálním myšlení, tak si troufnu říci, že jsem velmi racionální člověk.

Takže racionálně věříte tomu, že se můžete stát českým prezidentem?

Ano, o tom jsem přesvědčen a tu pravděpodobnost vidím jako velmi vysokou. A chápu, že to pro vás může být překvapující, ale mám k tomu své důvody.

To není o tom, co pro mě je, či není překvapující. Nicméně co vám dává podle vás tu vysokou pravděpodobnost?

To, že vím, že mě podporuje hodně vlivných lidí. Věří mi, znají můj životní příběh a chtějí se aktivně zasadit o to, abych uspěl. V první fázi je to mnohem důležitější než aktivní počet voličů. A to z toho důvodu, abych překonal negativní předsudky, které ke mně má velké množství lidí, což můžeme konec konců vidět na internetových diskusích.

O jaké lidi by se mělo jednat? Konkrétně prosím.

Nechtěl bych jmenovat konkrétní jména.

Teď mluvíte o tom, že vás budou podporovat, tak se to brzy ukáže. Tak proč to nechcete prozradit?

No, protože to nebudu říkat předem.

Máte to už potvrzené?

Ano, mohu tedy uvést příklad jednoho člověka, který není z ČR, je významný opinion maker (autorita utvářející veřejné mínění) ze Slovenska. Andy Winson. To je velmi známý kouč – čili člověk, který pomáhá lidem rozvíjet se v jejich životě.

Jestli má slovenský opinion maker, byť třeba s velkým zásahem na sociálních sítích, sílu vám pomoci k většímu počtu hlasů v ČR?

To jsem uvedl jenom jako příklad.

Rozumím, mě to zajímá u něj, protože více jmen jste zatím nezmínil. Jak by vám mohl pomoci?

Tento člověk má konec konců velký vliv i v ČR. Ale já ho neuvádím proto, že je to nutně člověk, který bude nejdůležitější v mé kampani. Říkám to jako příklad, jaký typ lidí.

Když bychom to upřesnili, budou to koučové. A dále?

Také vrcholoví sportovci a někteří lidé z uměleckého prostředí…

Do kampaně chcete zainvestovat maximální povolenou částku – 40 milionů v prvním kole, 10 milionů případně v druhém. Považujete to jako matematik/finančník za dobrou investici?

Řekl jsem, že je pravděpodobné, že se přiblížím tomu limitu, nevím, možná to bude o něco méně. V tomto smyslu peníze považuji za druhořadé. Jsem naštěstí člověk, který si to může dovolit.

Neodpovídáte mi na otázku, jestli je to dobrá investice do vaší kampaně?

Určitě. Kdyby měla být investice o řád větší, stále bych ji považoval za dobrou investici. A to z toho důvodu, že skutečně hluboce věřím tomu, že dokážu pomoci společnosti.

Takže si věříte minimálně na druhé kolo a pak možná na vítězství?

Ano, věřím tomu, že vyhraji. Možná to, co je největší překážka, je dostat se do druhého kola. Poté, co se dostanu do druhého kola, tak to bude už ta jednodušší část s největší pravděpodobností.

S kým myslíte, že (případně) budete v druhém kole?

Je velmi pravděpodobné, pokud bude kandidovat pan (Andrej) Babiš, tak je velmi pravděpodobné, že s ním.

Je pro vás důležitý morální kredit pro hlavu státu?

Absolutně, to nejdůležitější, nebo jedna z primárně důležitých věcí.

Ptám se proto, že jste se v minulosti nezřídka objevoval v bulvárních plátcích. Například vám tehdejší partnerka vyčetla mnohoženství, o kterém prý nevěděla. Považujete tohle za vhodnou vizitku (kandidáta)?

To je úplný nesmysl. To nikdy nebylo tak, že bych jakékoliv ženě říkal něco, co není pravda. Asi vím, na koho narážíte. Dotyčná věděla, že jsem v té době zastával filozofii polyamerii. Každá moje partnerka to věděla.

A už ji tedy nezastáváte?

Dnes jsem velmi spokojený se svojí milovanou ženou.

Nezmění se to zase v budoucnu?

Podívejte, samozřejmě nikdo nemůže vědět, co bude třeba za 21 let, stát se mohou různé věci. Ale aktuálně jsem z tohoto pohledu velmi spokojen a naplněn ve svém životě.

Takže aktuálně jste monogamní. A do budoucna?

Plánuji tak stejně. Se svojí ženou.

Ale jistý si tedy nejste.

Co je to jistý?

Teď se tady ptám já, vy odpovídáte.

Jenom vám říkám, že mně ta otázka připadá šíleně zavádějící, protože nikdo nemůže vědět, co se stane v našich životech.

Mnohoženství je s vámi v mediální prostoru i aktuálně spojováno. Uvažoval jste nad tím, že vám může v kandidatuře ublížit?

V první řadě bych řekl, že mnohoženství samo o sobě není pravda. To, o čem jsem mluvil, je tzv. polyamorie, což je rovnocenný vztah, jak pro ženy, tak pro muže.

Abychom to upřesnili, prosazoval jste spíše toto.

Mluvil jsem o tom, že jsme svobodní lidé a že má smysl žít polyamorní život, že mi to dávalo tehdy smysl.

Takže vám nevycházelo v průzkumech, že právě to je negativní kredit, který je s vámi spojen v očích veřejnosti?

Věřím, že je to minus, ale každý nějaké má.

Považujete se trochu za bohéma?

To si nemyslím. Jsem velmi citlivý člověk.

Teď jsme mluvili o vaší historii polyamorie…

Nejsem si jistý, jestli to souvisí s bohémstvím. Spíše ve mně to slovo „bohém“ vzbuzuje asociace uměle, který je ulítlý. Jsem přitom člověk, který je velmi pevně nohama na zemi.

Když se vrátíme na vážnější linku, v roce 2010 jste zakládal Nadační fond proti korupci (NFPK), jehož členové nejprve podporovali vstup do politiky Andreje Babiše (ANO), kterého jste následně i vy kritizoval. Lze to chápat i tak, že i vy jste se v životě přepočítal?

Samozřejmě, že člověk v minulosti udělal spoustu chyb. To je jednoznačné. A nepopírám to, že bych se v minulosti nepřepočítal.

Ale konkrétně v tomto případě ne. Tam jsem naštěstí žádnou chybu neudělal. Stalo se to, že Andrej Babiš ve své rétorice zneužil NFPK. Ale jasně říkám, že osobně jsem Babiše nikdy nepodporoval finančně ani jakkoliv jinak.

Moje nejlepší vyjádření vůči Babišovi bylo neurální, a to v roce 2013, kdy jsem komentoval jednotlivé politické strany, k některým jsem se vyjádřil příznivě, k ANO jsem se vyjádřil neutrálně. A říkal jsem, že Babišovi dávám šanci, že může mít dobré úmysly, a že nevím, a to jsem nevěděl.

Když by byl v druhém kolem Andrej Babiš a generál Petr Pavel, koho byste podpořil?

Pokud by se to mělo stát, tak bych rozhodně podpořil pana generála.

A ostatní kandidáty?

Nevím, co jsou všichni ostatní kandidáti, ale skoro určitě ano.

Takže se jeví, že je to Andrej Babiš versus zbytek?

Demokratického kandidáta proti Andreji Babišovi bych podpořil.

Proč vyvedl fond z daňového ráje? Co bude s projektem To jsme my? Zná pravomoci hlavy státu? A z jakého důvodu odmítl nabídku na post lídra hnutí ANO?

Poslechněte si celý rozhovor v úvodním audiu nebo si ho pusťte ve své oblíbené podcastové aplikaci.