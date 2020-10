Hamáček: Nevzdávám to, pokládat funkci nemá smysl

Se ČSSD to jde z kopce. Souhlasíte?

Volební výsledek odpovídá tomu, jakou má ČSSD podporu ve společnosti. Je to něco kolem 5,5 procenta. Nezastírám, že bych byl spokojenější, kdyby to bylo aspoň o dvě procenta vyšší, kdybychom měli zastoupení i ve Středočeském kraji, ale přiznám se, že výsledek není něco, co by překvapilo.

To vám nevadí, že jste ze všech sněmovních stran, spolu s komunisty, dopadli nejhůř? Ze 125 krajských mandátů jste spadli na 37.

Připouštím, že to není nic světoborného, ale když jsme u čísel, tak máme víc než SPD.

Co vám na to říkají vaši členové v okresech?

Máme kraje, kde jsme dosáhli nad deset procent, takže tam jsou spokojení. Problém máme na severozápadě, v Karlových Varech, Ústí nad Labem, v Liberci a nově teď ve Středočeském kraji. Tam zavládlo logicky zklamání.

Přičítají vinu vám jako předsedovi a vedení strany?

Je to velmi čerstvé, takže počítám, že si to vše v čase vyříkáme. A musíme říct, co dál.

Vaše osobní vysvětlení?

Znovu říkám za sebe, že soc. dem. aktuálně vyšší podporu ve společnosti nemá.

Tak to prostě je. Nevím, jestli někdo očekával 15 procent, nebo že obhájíme výsledek z roku 2016. To jsem považoval za nereálné.

Sám jsem říkal, že když v některých krajích půjdeme přes deset procent, tak to budu považovat za úspěch, což se povedlo. Říkal jsem, že tam, kde máme úspěšné hejtmany, můžeme čekat dobré výsledky, což se také stalo. Štěpán v Královéhradeckém kraji, Netolický v Pardubickém, Běhounek na Vysočině, Stráská v jižních Čechách udělali velmi dobrý výsledek.

Nicméně při našem rozhovoru před dvěma týdny jste sázel na to – na rozdíl od bookmakerů – že právě Běhounek a Stráská si hejtmanské posty udrží.

Dobrá, ale říkám, že dosáhli dobrých výsledků. Takže obhájil Martin Netolický…

Ovšem nikoli pod značkou soc. dem., ale ve formaci s dalšími stranami.

A Martin Červíček v Hradci Králové vyhrál pod jakou značkou? My jsme jediná strana, které se vyčítají koalice? Celá opozice šla v různých koalicích, jsou za to plácáni po zádech, a v našem případě je to špatně? To fakt nechápu.

Připouštíte, že jste pro­koučovali situaci v Ústí, kde jste na poslední chvíli změnili kandidátku? S tou jste přišel vy osobně, přičemž soc. dem. tady, lidově řečeno, utřela nos, zatímco z původní kandidátky byl zvolen váš velký kritik, náměstek hejtmana Klika.

Problém v Ústí je dlouhodobý. Nesouhlasili jsme s tím, abychom měli na jedné kandidátce lidi, kteří se soc. dem. nemají nic společného, a předpovídal jsem, že jediným, kdo může projít, je Martin Klika, což se stalo.

Nemáte obavy, že v Senátu přijdete poprvé v historii o senátní klub? Ze třinácti členů obhajovalo deset, přičemž do druhého kola postoupili jen čtyři.

Věřím, že klub uhájíme.

Pokud se to nepodaří, budete zkoušet získat zpět svého bývalého senátora Antla v případě jeho zvolení?

To je věc senátorů, do toho jim nemluvím.

Senátor Dienstbier, který mandát neobhájil, tvrdí, že výsledky ČSSD jsou důsledkem její účasti v koaliční vládě s ANO. Má pravdu?

Otázka je, jak bychom dopadli, pokud bychom ve vládě nebyli. Jsem přesvědčen, že pokud by ČSSD nebyla ve vládě, tak jsme vymazáni z politické mapy.

Ke kampani jste přizval přes nelibost některých Michala Haška a pomáhal vám i Jiří Paroubek. Hodláte je angažovat i pro sněmovní volby?

Nejdřív si musíme říct, jak dál, a pak se můžeme bavit o tom, kdo bude co dělat. Pokud jde o Michala, byli jste to vy v Právu, kteří jste zveřejnili náš vnitrostranický průzkum, který nám dával šanci překročit pět procent ve třech krajích, a teď jich máme osm, takže je evidentní, že se něco změnilo.

V sobotu jste prohlásil, že nehodláte složit funkci předsedy. Budete se tedy o ni v lednu na sjezdu znovu ucházet?

Nechám si to projít hlavou, v lednu uvidíme. Pokládat funkci teď jako demonstrativní gesto asi nemá smysl, protože by to destabilizovalo situaci.

Nejsou volební výsledky předzvěstí výsledku ČSSD za rok ve sněmovních volbách?

Nevím, co se stane za rok. Pokud se politická scéna nezmění, bude vládnout ANO. ČSSD může získat některé její voliče, ale za předpokladu, že skončí okouzlení Andrejem Babišem.

Může váš výsledek nějak ovlivnit chování ČSSD ve vládní koalici?