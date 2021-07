Výměny lídrů jsou taktika, ne vyřizování účtů, tvrdí Hamáček

To se podle některých straníků mělo promítnout i do sestavení pražské kandidátky, kterou nakonec povede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, byť pražská organizace původně nominovala Petříčka. Onderka však spekulace o vyřizování účtů s kritiky současného předsedy odmítl. „Kdyby tomu tak bylo, tak by Kateřina Valachová, která kandidovala na předsedkyni, nebyla na jihomoravské kandidátce, a je na druhém místě. Je třeba číst to bez emocí,“ poznamenal politik.