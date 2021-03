Volby by těsně vyhrálo ANO. ČSSD by ostrouhala, komunisté rostou

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny by podle aktuálního průzkumu agentury Median vyhrálo hnutí ANO premiéra Andreje Babiše s 26,5 procenta. Hned v závěsu by skončila koalice Pirátů a Starostů s 25 procenty. Do dolní komory parlamentu by se nedostali naopak sociální demokraté, kteří jsou nyní ve vládě. Komunisté si mírně polepšili.