Piráti a STAN: Nechali jsme se zatlačit do defenzivy

„Pojedeme do regionů a začneme vysvětlovat program. Výhrady ke kampani byly i od odborníků, my jsem se nad tím zamysleli a jedeme dál,“ řekl Bartoš.

Lidi na ulici podle něj jejich program zajímá, například jak to bude se zdravotnictvím. „My chceme kvalitní péči ve všech regionech, ne to všechno směřovat do Prahy, jako to onkologické centrum, které chce Babiš a Arenberger nacpat do vinohradské nemocnice,“ poznamenal Bartoš.