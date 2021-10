Na tahu je Zeman. Vláda může být až v půlce příštího roku, říkají odborníci

„Myslím si, že pověří největší stranu, nikoliv koalici. To koneckonců i avizoval. Myslím, že první pokus dá Andreji Babišovi. V tomhle je Miloš Zeman a lidé, kteří s ním spolurozhodují, neoblomný,“ řekl Právu politolog Petr Sokol.

Nedivil by se podle svých slov ani tomu, kdyby v Česku tahanice kolem vzniku vlády trvaly až do března 2023, kdy končí Zemanovi prezidentský mandát. „Maximálně to bude trvat rok a půl. Ale kdyby chtěl Miloš Zeman projevit dobrou vůli, tak dá druhý pokus Fialovi,“ soudí Sokol.

Domnívá se, že Babiš možná akceptuje Zemanův první návrh a zkusí sestavit vládní kabinet. A to pokusem roztrhnout koalici ODS, TOP 09 a lidovců. Právě na lidovce by podle Sokola mohl Babiš zkusit cílit. „Ale myslím si, že mu nikdo nebude naslouchat,“ podotkl politolog.

Zeman by podle něj mohl zkusit sestavit vládu tzv. nestranických odborníků. „Realisticky to vidím tak, že bude sestavená vláda až v půlce příštího roku,“ dodal Sokol.

Záleží podle něj také na tom, v jaké kondici bude nemocný prezident. Pokud by výrazně dlouhou dobu nekonal, mohl by jej parlament uznat za neschopného vykonávat funkci. Sněmovna a Senát by musely schválit v této věci totožné usnesení, že hlava státu není schopna zastávat úřad.

Prezidentské pravomoci by pak přešly na další ústavní činitele - premiéra a předsedy obou komor Parlamentu. Prezident by se mohl odvolat k Ústavnímu soudu. Tam by pak proběhlo dokazování, zda je způsobilý, či nikoliv.

Babiš předsedou Sněmovny?

Politolog Jan Bureš se domnívá, že tak daleko Zeman nepůjde. „Babiš nemá šanci sestavit vládu, má jediného partnera, a to je (Tomio) Okamura a s ním stejně nemá většinu (dohromady 91 poslanců – pozn. red.). Je otázka, jestli prezident Zeman chce riskovat konflikt se společností, která volila jinak, a jestli republiku uvrhne do chaosu,“ řekl Právu.

„Konflikt může skončit ústavním soudem, žalobou na prezidenta, milionovými demonstracemi proti němu,“ dodal.

ODS by měla podle něj dát svými kroky co nejrychleji najevo, že chce vládnout. „Sepsat žádost o jmenování premiérem a sehnat podpisy alespoň 101 poslanců,“ dodal Bureš.

Další variantou je podle něj, že Babiš sám pochopí porážku a pokusí se z ní vytěžit maximum. Například by se mohl vzdát možnosti být premiérem a získat místo toho křeslo předsedy Sněmovny. „ANO bude mít nejsilnější klub,“ poznamenal Bureš.

Babiš ovšem už avizoval, že pokud by mělo ANO skončit v opozici, odejde z politiky.

Bureš se domnívá, že se Babiš možná pokusí sestavit vládu a přesvědčit k odtržení některé poslance z koalice SPOLU (tedy z ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL).

„To je samozřejmě možné. Ale pokud by to takto dopadlo, tak by ODS a ostatní strany byly blázni, aby se nechaly rozdělit a aby šla ODS do koalice s Babišem. Hrát si s Babišem je jako hrát si s odjištěnou atomovou bombou. Tam nikdy nevíte, co na Babiše zase vypadne,“ dodal Bureš.