Fiala: Budeme postupovat společně, slíbili jsme to voličům

„Koalice SPOLU bude postupovat společně. Bude postupovat společně v Poslanecké sněmovně a ve všech dalších věcech. Berte to tak. Jestli budeme mít tři kluby, to je technická otázka. Ve všem budeme postupovat společně, slíbili jsme to voličům a dodržíme to,” ujistil občany Fiala v sobotu večer na první společné tiskové konferenci koalic SPOLU s koalicí Pirátů a Starostů.