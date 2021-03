Záhada vody na Marsu zřejmě vyřešena. Pořád tam je

Současná skalní krajina Marsu se vytvořila před třemi až čtyřmi miliardami let z vulkanické činnosti a na rozdíl od Země, která je schopná „recyklovat” svou kůru a uvolňovat zachycenou vodu, jsou tamní skály dost staré na to, aby obrovské množství vody udržely.

Nepřítomnost ochranného magnetického pole kolem této naší sousední planety nabízela vysvětlení, že by za jejím zmizením mohla stát kosmická radiace schopná rozbíjet molekuly vody na vodík a kyslík. S ohledem na nízkou gravitaci Marsu by pak podle Brože měly oba prvky možnost z atmosféry snadno utéct.

Nová studie tak podle něj nabízí elegantní cestu, jak tento rozpor vysvětlit. „Studie totiž ukazuje, že většina vody neutekla do vesmíru, ale zůstala na Marsu. Jen ne na jeho povrchu, ale pod ním. Dokládá, že se voda dokázala navázat do vnitřní stavby minerálů a hornin, a tím je přeměnit - třeba na vodu bohaté jíly. To je přitom proces, který velice dobře známe i ze Země a který i na naší planetě vodu do zemské kůry váže,” vysvětlil vědec.