Vzorky odebrané čínskou sondou patří k nejmladším měsíčním vulkanickým horninám

Nejnovější odborný dokument tak vyvozuje závěr, že na Měsíci, konkrétně v oblasti Oceanus Procellarum („Oceán bouří”), prokazatelně opravdu existovaly sopečné aktivity ještě před 1,96 miliardami let, tedy o jednu miliardu let později, než naznačovaly rané objevy.

To ale očividně nevadilo. Již v té době se spekulovalo, že vzorky mohou být dokonce o miliardy let mladší než ty, které přivezly dřívější mise zorganizované USA či někdejším SSSR. Výzkumníci si od vzorků slibovali, že poskytnou informace o vulkanických aktivitách a historii Měsíce a jiných tělesech Sluneční soustavy.

Na základě vzorků vrácených programy Apollo a Luna měli vědci již důkazy o sopečných erupcích na Měsíci trvajících více než čtyři miliardy let, přičemž k většině došlo před 3,8 miliardami až třemi miliardami let. Ale žádná mise nepřistála v tak mladé oblasti jako tato Čchang-e 5 – tedy v Oceanus Procellarum, která se na přivrácené straně Měsíce táhne od severu k jihu v délce kolem 2500 kilometrů.

Stáří oblasti Oceanus Procellarum se odhadovalo na 1,2 miliardy let, zatímco u vzorků hornin shromážděných Američany a Sověty v minulosti je stáří odhadováno na 3,1 a 4,4 miliardy let.

Přínos zhruba dvě miliardy let starých čínských vzorků je tak podle něj v tom, že je to další bod do kalibrace této statistické metody. „Doposud jsme měli většinu informací z oblastí velice starých, ale chyběly nám údaje a vzorky pro ty mladé oblasti. Tudíž jsme úplně přesně nevěděli, kolik impaktních kráterů odpovídá mladému věku. A to se teď mění,” pokračoval.