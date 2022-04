Vzdělávací systém postrádá podporu duševního zdraví, upozorňuje odborná společnost

Kromě dostupnosti psychologů by se podle Laurenčíkové mělo zlepšit také vzdělávání pedagogů a pracovníků školních poraden, aby uměli lépe pracovat s dětmi s traumaty či ve stresu. Zdokonalit by se měli též v rozpoznání toho, který žák má psychické potíže a jak mu mohou pomoct.

Na základních a středních školách by jim přitom měli být k dispozici i další odborníci, se kterými by vyučující mohli spolupracovat ve prospěch ohrožených dětí, doporučila společnost. Potřebná opatření by se podle ní mohla financovat s pomocí evropských dotací.