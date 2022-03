Vláda schválila na začlenění ukrajinských školáků 5,2 miliardy korun

Vláda schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol zvýšení rozpočtu resortu školství o 5,2 miliardy korun. Po středečním jednání vlády to oznámil ministr školství Petr Gazdík (STAN). Peníze podle něj budou potřeba na zařazení dětí do běžných tříd, adaptační skupiny pro mateřské a základní školy a kurzy češtiny pro školáky i ukrajinské učitele.