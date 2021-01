Vláda prodloužila do 22. ledna i omezení provozu škol

Většina žáků a studentů bude i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Vláda kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Po čtvrtečním jednání to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do škol budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Nově vláda umožní individuální konzultace na VŠ.