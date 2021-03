Vědci poprvé na asteroidu odhalili jeho vlastní vodu a organické materiály

Odborníci z britské výzkumné vysoké školy Royal Holloway, University of London (RHUL) naznačují, že asteroid se vyvíjel miliardy let postupným začleněním kapalného a organického materiálu - stejným způsobem jako Země.

Nový výzkum též tvrdí, že planetky typu S - jejichž úlomky nejběžněji dopadají na Zemi - mohou obsahovat původní složky života. To by mohlo přepsat naše znalosti o historii života na naší planetě, které se dříve zaměřovaly na asteroidy typu C bohaté na uhlík, píše The Independent.