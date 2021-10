V kráteru izraelské pouště simulují pobyt lidí na Marsu

Rakouské vesmírné fórum ve spolupráci s izraelskou vesmírnou agenturou vybudovalo prototyp základny, která by sloužila astronautům na rudé planetě. Nachází se v 500 metrů hlubokém a 40 kilometrů širokém kráteru Machteš Ramon v Negevské poušti na jihu Izraele.

Skupina šesti „analogových astronautů“, což je výraz používaný k popisu lidí, kteří na Zemi simulují podmínky dlouhé mise ve vesmíru, bude v této stanici žít odříznuta od okolního světa do konce října. Ven přitom budou smět jen ve skafandrech, jako by byli na Marsu.

„Je to splněný sen,“ přiznal Izraelec Alon Tenzer. „Pracujeme na tom již několik let a jsem velmi rád, že jsem tady,“ řekl agentuře AFP.

„Soudržnost skupiny a jejich schopnost spolupracovat bude pro přežití na Marsu klíčová," pokračoval Grömer. „Je to jako manželství s tím rozdílem, že v manželství můžete odejít, ale na Marsu ne,“ dodal.

Mezi účastníky je jen jedna žena, Němka Anika Mehlisová. „Otec mě jako malou bral do muzea vesmíru. Když jsem zjistila, že fórum hledá analogové astronauty, řekla jsem si, že se musím přihlásit,“ uvedla.

Podmínky uvnitř kapsle jsou skromné, astronauti mají k dispozici malou kuchyni a palandy, většina základny je určena k vědeckým experimentům. Jejich výsledky by se jednoho dne mohly ukázat jako klíčové, jelikož americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) chce v průběhu let 2030 až 2040 dostat lidskou posádku na Mars a zpět (Číňané dokonce hovoří o roku 2033 - pozn. red.).

Mehlisová, která studovala mikrobiologii, se bude zabývat tím, co by se stalo v případě zavlečení pozemských bakterií na Mars, což by představovalo riziko vyhlazení jakéhokoliv potenciálního života na rudé planetě.