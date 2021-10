V drůbežích farmách dřímá další pandemie, varují odborníci

Průmyslová produkce kuřat může postupně připravovat půdu pro další pandemii. Po světových farmách a velkochovech totiž koluje nejméně osm typů ptačí chřipky, které mohou být přenosné a potenciálně smrtelné i pro člověka. Hypoteticky by to v budoucnu mohlo přinést možná ještě horší světovou situaci než koronavirus, upozorňuje článek britského deníku The Guardian.