Urychleně zajistěte testy do škol, vyzvala školská tripartita

Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března, kdy by se měli do lavic vrátit žáci posledních ročníků středních škol. V současnosti jsou kvůli epidemii otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy ZŠ, ostatní se učí na dálku.

Ministerstvo vnitra v úterý oslovilo dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se od března mohly používat. Mělo by jít o antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které by si mohli žáci dělat sami. V současnosti ale žádné takové testy v Česku nemají pro samoodběr povolení resortu zdravotnictví, musí o to požádat jejich výrobce.

„Tripartita přijala usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a ministerstvo zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka,” uvedl Plaga.

Podle Dobšíka považují odboráři samoodběry za jednu z hlavních podmínek pro testování ve školách. „Pokud (ministři) chtějí a slíbili to, že od 1. března by mělo být toto spuštěno, tak to někdo musí urychlit,” prohlásil.

Na to, že všechny testy na trhu v ČR vyžadují nyní asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro takzvané samoodběry, upozornil v úterý i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé sami.

„To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k dispozici,” poznamenal Hamáček.

Testování jako podmínka návratu

Tripartita se podle Plagy a Dobšíka také shodla na tom, že testování žáků společně s dalším vývojem epidemie jsou podmínkou návratu dětí do škol. Kromě toho je podle Dobšíka potřeba také vybavení škol respirátory a postupné očkování zaměstnanců škol. Plaga zopakoval, že školy dostanou tři miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv.

Ministr doplnil, že i po otevření škol s testováním tam zůstanou v platnosti další opatření, jako větrání a nošení roušek.

Upozornil na to, že počet nakažených v Rakousku, kde školy otevřely minulý týden, se zásadně liší od situace v Česku. Zatímco devítimilionové Rakousko ohlásilo za pondělí 1427 nových případů covidu-19, v ČR s deseti miliony obyvatel potvrdily testy dalších 8745 nakažených. A za úterý u nás dokonce 12 486 případů.

„Úspěšný návrat do škol závisí na tom, jak bude celá společnost dodržovat jednotlivá opatření,” řekl Plaga.

Návrat maturantů SŠ i posledních ročníků VOŠ do lavic má tedy podle harmonogramu MŠMT začít 1. března, ale zřejmě jen když vláda sežene včas dostatek testů, kterých budou pro každotýdenní testování potřeba miliony. Týkat by se to totiž v první fázi mělo asi 100 tisíc žáků a učitelů, výrobci ale mají dodací lhůty delší.