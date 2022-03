Studie: Ve školách chybí systém psychologické pomoci uprchlíkům

Duševní pohodu považují autoři studie za základní předpoklad pro vzdělávání dětí. Poukázali na to, že běženci se musí vyrovnat se ztrátou svého předešlého způsobu života. Podle studie bude proto nezbytné na to připravit učitele.

Autoři ve studii počítají se dvěma scénáři. Podle nízkého by do Česka dorazilo 300 tisíc běženců, podle vysokého půl milionu.

Podle posledních informací od premiéra Petra Fialy (ODS) nicméně už teď (úterý 22. března odpoledne) platí, že z Ukrajiny do ČR od začátku ruské invaze uteklo kolem 300 tisíc lidí. Více než polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Studie přitom předpokládá, že dvě třetiny příchozích se usadí v ČR dlouhodobě.

Krátkodobě autoři práce očekávají 142 500 až 237 tisíc dětí a mladistvých ve věku do 19 let. V dlouhodobém horizontu se podle nich může počet dětí ve školkách zvýšit o 7,1 až 11,8 procenta, v základních školách o 5,1 až 8,4 procenta a ve středních o 3,4 až 5,6 procenta. Tyto výpočty nezahrnují ostatní demografický vývoj.

Pro úspěšnou integraci ukrajinských žáků je podle studie důležité, aby se k nim dostala vhodná podpora a začali se co nejdříve učit česky. Experti přitom upozornili, že v ČR chybí ve školách systém psychologické pomoci.

Psycholog: Zvládnutí současné uprchlické krize může Čechům do budoucna prospět Válka na Ukrajině

Některé mikroregiony podle ní nemají žádného školního psychologa. Nejvíce vytíženi jsou v Libereckém, Ústeckém nebo Karlovarském kraji, a to i v pedagogicko-psychologických poradnách.

Učitelé by se proto podle studie měli proškolit tak, aby nejdřív usilovali o duševní pohodu nových žáků. Uprchlíci totiž často trpí traumatem z útěku ze své země. Dále by stát podle odborníků měl vyčlenit peníze na školní adaptační koordinátory, učitele češtiny pro cizince a nové asistenty pedagoga. Náklady na ně by mohly činit za rok asi 1,2 až 2,1 miliardy korun.