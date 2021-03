Středočeský kraj opět testoval školáky. Pozitivní byly 4 promile

Ve středních Čechách funguje téměř 90 škol pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví, sociální oblasti nebo složkách Integrovaného záchranného systému, dochází do nich nepravidelně zhruba 1600 dětí.

U dětí zdravotníků je třeba přihlédnout ke skladbě testované dětské skupiny. Přesto se domnívám, že při pravidelném testování by mohly být základní školy už dávno otevřené.

K testování školáků chce kraj za několik dní zveřejnit konkrétní výsledky studie. Ta podle hejtmančina vyjádření pro Novinky odpoví na to, jak bezpečné nebo nebezpečné je školní prostředí. Podle Peckové by měla zahrnovat i doporučení týkající se možného návratu dětí do škol.