Spolek vyzval Babiše, aby podpořil novelu zákona o učitelích. Má řešit jejich nedostatek

Novela zákona by podle platformy pomohla zvýšit atraktivitu učitelské profese, přilákat do škol odborníky z praxe a zajistit pro nové učitele podporu od zkušenějších kolegů.

Pokud by se učitelské platy nastavily na 130 procent průměru mzdy v Česku, snížil by se podle spolku počet odchodů učitelů do soukromého sektoru a přilákalo by to víc středoškoláků k pedagogice.