SpaceX po ztrátě nejméně 38 satelitů vypustila sérii dalších

Použitý první stupeň rakety letěl už pojedenácté a opět bezchybně přistál, tentokrát v Atlantském oceánu na plující plošině společnosti SpaceX podnikatele a miliardáře Elona Muska jménem „A Shortfall of Gravitas“.

Do okolí Země tedy zamířilo 46 nových kusů, což je o tři méně než 3. února. SpaceX se takto rozhodla, aby bylo možné satelity vynést na o něco vyšší a více kruhovou oběžnou dráhu než při předchozím startu. To by mělo předejít zániku v zemské atmosféře, který postihl před třemi týdny prokazatelně nakonec asi „jen“ 38 družic, napsal web Interesting Engineering. Předtím se hovořilo o „až 40“.