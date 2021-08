Snímek dne NASA má česko-slovenské autory. Láká na Perseidy

Autoři výsledného snímku poukazují na to, že kvůli rostoucí míře dnes už dokazatelně škodlivého světelného znečištění z měst je i pozorování meteorů čím dál obtížnější.

Slovinský, jehož je levá polovina snímku výše, zaznamenával meteory z Perseid u východoslovenské obce Runiny v tzv. Parku tmavé oblohy Poloniny, kde je jedno z nejtmavších míst ve střední Evropě. Na tzv. Bortleho stupnici tmavého nebe podle míry světelného znečištění (od 1 do 9, kde stupeň 9 je nejhorší) se Runina nachází na stupni 2.

Podle Horálka je to poprvé, co NASA takto ocenila společný slovensko-český snímek. Konkrétně pro Slovinského je to šestý úspěch v NASA, pro českého fotografa třicátý. Dále jde o osmnáctý snímek dne NASA, který vznikl na území Česka, a dvanáctý na území Slovenska.