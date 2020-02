Školský výbor podpořil odklad maturity z matematiky o dva roky

Podle návrhu, který ještě musí schválit parlament, by se tak povinná maturita z matematiky týkala dnešních prvních ročníků středních škol, kteří budou skládat zkoušku dospělosti na jaře 2023. Ministr školství Robert Plaga (ANO) prosazuje, aby si studenti mohli vybrat, zdali chtějí maturovat z matematiky, nebo z cizího jazyka.

„Odložení povinné maturity z matematiky považuju za nejhorší návrh ze všech, které mohly být předloženy. Vůbec nechápu, k čemu to směřuje, co čekáte, že se změní?“ řekl na výboru Baxa, který podporuje vládní předlohu. „Váš návrh je v přímém protikladu s tím, co předkládá ministr, člen vašeho hnutí,“ vmetl poslancům ANO.