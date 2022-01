Ředitelské volno kvůli omikronu: gymnázium ho vyhlásilo teď, jiné školy si ho vyplýtvaly

„Zatím nevím o žádné škole, kde by museli (kvůli omikronu, tj. v poslední době - pozn. red.) vyhlásit ředitelské volno,“ odpověděl na dotaz Novinek předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, čímž dal najevo, že mnoho takových škol aktuálně skutečně není.

„Vím, že na některých školách již bylo nutné omezit výuku či po dohodě s hygienickou stanicí přejít do distanční formy. Celkovou představu ale také nemám,“ poznamenal Zajíček, který je současně ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze.

Předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová se rovněž domnívá, že přímo ve vlně omikronu to prakticky ještě skoro nikdo neudělal.

Obecně tak Novinkami oslovení lidé nevědí o školách, které by situace v posledních týdnech přinutila vyhlásit kvůli covidu, tedy zejména omikronu, ředitelské volno. Ovšem často ani nemají možnost.

„Oni si ta ředitelská volna už všichni vyplýtvali. Bylo to jen pět dní a použili to na podzim na prodloužení prázdnin nebo před Vánoci,“ soudí předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Vedle ředitelského volna by měla být možnost výuky na dálku, přejí si ředitelé. Gazdík souhlasí

V jistém smyslu to odpovídá výše zmíněným slovům ředitelky Jany Drake, že její gymnázium mohlo využít dny ředitelského volna, které mu zbyly. Ostatně i podle dřívějšího vyjádření MŠMT většina škol tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala.

„Takže spíš jedině, že by školu zavřela přímo hygiena, což ale nedělá. Já vím jen o třídách, o celé škole ne. Celé školy asi nastanou až příští týden. Jinak i to ředitelské volno se může týkat jen některých tříd, nemusí být na celé škole,“ doplnil Sárközi pro Novinky.

Zástupci školských asociací každopádně s plánem vlády, aby ředitelé mohli kvůli epidemii covidu-19 vyhlásit až na deset dní mimořádné ředitelské volno nebo mimořádnou výuku na dálku, souhlasí. Oněch deset dní by podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) samozřejmě školy nemusely využít najednou.

Zákon by měla Sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze, aby mohl platit co nejdříve.

Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle ministra měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné.