Po kolizi dvou objektů se u mladé hvězdy objevil obrovský oblak prachu

Když se dvě tělesa srazila, vytvořila zároveň dostatek tepla a energie k odpaření části trosek. Úlomky z této kolize zřejmě narazily do jiných malých objektů obíhajících kolem HD 166191, a to přispělo k prachovému mračnu, jehož svědkem byl právě teleskop Spitzer.

Zatímco původní objekty byly příliš malé a vzdálené, aby je bylo možné rozeznat teleskopem, jejich rozbití produkovalo velké množství prachu, které už je odhalitelné. Infračervené světlo, které Spitzer detekoval, disponuje podle vědců ideálním rozsahem pro detekci prachu, a to včetně úlomků vzniklých při srážkách protoplanet.

Jde každopádně o zhruba 10 milionů let starou hvězdu podobnou našemu Slunci. Nicméně z hlediska vesmíru je to hvězda nesmírně mladá, když uvážíme, že stáří Slunce je zhruba 4,6 miliardy let, připomíná zpravodajská stanice CNN, která o nových zjištěních rovněž referovala.