Pluto se zrodilo s tekutým oceánem uvnitř. A zřejmě nebylo samo

Předpokládanou skutečnost, že se pod povrchem Pluta ukrýval či dokonce stále ukrývá oceán, tvrdí astronomové už déle. Trpasličí planeta Pluto je asi 4,6 miliardy let stará a nevyskytuje se v blízkosti žádného plynného obra, který by ji mohl zahřívat přílivovými silami. Proto měl zdejší oceán před miliony let zcela zamrznout, jenže už například loňská studie naznačila, že tomu tak není.