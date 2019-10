Plaga: Platy učitelů by mohly růst procentně, nikoli o pevnou částku

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Plaga dosud navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23 tisíc vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142 200 pedagogů by dostalo méně.

„Je úvaha o tom, jestli rozpětí mezi vyššími a nižšími třídami stojí za to, abychom ho řešili pevnou částkou, nebo radši procenty do tarifu. Jde teď o ten poměr,” uvedl Babiš. Dodal, že je příznivcem procentního přidání: „Myslím si, že asi bychom měli zůstat u těch procent.”

Navýšení výdělků ve veřejném sektoru upravuje vládní nařízení, které připravilo ministerstvo práce. Babiš řekl, že vláda by měla záležitost příští týden uzavřít a o předpisu by měla jednat ve středu.

Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Podle odborářů by plošné navýšení nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala.