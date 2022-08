Olegu, všechno zahoď! Problém s napětím zkrátil vesmírnou procházku ruských kosmonautů

Jakmile začala úroveň napětí v baterii v Artěmjevově skafandru klesat, donutilo to letové dispečery v Moskvě, aby nařídili okamžitý návrat kosmonauta do přechodové komory vesmírné stanice.

Ruští letoví dispečeři se pak rozhodli předčasně ukončit celý výstup do otevřeného vesmíru, jakmile Matvějev, druhý kosmonaut provádějící danou „venkovní“ misi na orbitě, umístil robotické rameno, které v rámci směny upravovali, zpět do správné polohy.

V prohlášení se uvedlo, že nová stanice vznikne ve dvou fázích. V první fázi by měly začít fungovat čtyři moduly a ve druhé by měly následovat další dva a servisní plošina. To by mělo dohromady stačit až pro čtyři kosmonauty a vědecké vybavení.