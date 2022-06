Obliba alkoholu u studentů klesá, spíš sáhnou po sladkostech

Studenti středních a vysokých škol častěji konzumují sladkosti než alkohol či cigarety. Takřka denně něco sladkého spořádá polovina z nich, jen sedm procent nikdy. Vyplývá to z nového průzkumu mezi téměř tisícovkou studentů. Navazuje to i na data z posledních let, že konzumace alkoholu mezi nynější mladou generací klesá.