Nevidomý ajťák vystudoval na červený diplom

„ Inkluze je dobrá, ale nemusí být dobrá pro všechny. Musí se s citem vybírat, s kým do takového začleňování jít, tedy zda jej vůbec zvládne,“ uvedl informatik.

Měl propojovat kabely a routery, ale bez zraku to bylo složité. Nebyl schopen běhat po počítačové laboratoři a propojovat kabely. Nakoupil si tedy vlastní a každý z nich opatřil cedulkou s popiskou v Braillově písmu. Bylo to sice složitější, ale zadaný úkol zvládl.

Teď Vojtěch nastupuje k počítačové firmě, i když k jiné než do té, v níž brigádničil. Bude se zabývat tím, čemu se po dobu studia věnoval, a to bezpečností v IT. „Já tu práci vlastně ani moc nehledal. O bezpečnostní experty je obrovský zájem. Práci mi po diplomce sami nabídli. Má omezení znají,“ řekl Právu.