Na ČVUT probíhá letní škola informatiky. Jen pro středoškolačky

V rámci programu letní školy dívky nahlížejí do mnoha oblastí informatiky a mají zjistit, že IT není jen sezení u počítače. Během týdenního programu je čekají základy programování (JavaScript či HTML), robotika i počítačová grafika.

Její slova potvrdila i bývalá účastnice letní školy Eliška. „Moje mamka se mě snažila přesvědčit, abych šla studovat medicínu. Skoro se jí to i povedlo, ale nakonec jsem zjistila, že biologie by mě nebavila tolik jako informatika. Ve třeťáku na gymnáziu se to zlomilo. Vliv na to měla moje kamarádka, která se také zajímala o matematiku a fyziku. Doslova mi řekla, ať zkusím taky ty kompy,“ prozradila.