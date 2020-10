Nemocnicím pomohou ventilátory vyvinuté v ČVUT

S těžkým průběhem onemocnění covid-19 leží v nemocnicích přes 200 lidí. Jsou to ti, jejichž stav si může vyžádat připojení na umělou plicní ventilaci, v ještě vážnějším případě na ECMO – mimotělní membránovou oxygenaci, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce.

Jan Kubát, mluvčí společnosti MICo, redakci Práva potvrdil, že se věci už daly do pohybu.

„V současné době jedná MICo Medical s ministerstvem zdravotnictví o poskytnutí plicních ventilátorů CoroVent jako záložní kapacity pro případ nouze a paralelně pracuje na řádné certifikaci těchto přístrojů. Pokud se tedy s MZ dohodneme, bude CoroVent možné využít v případě nedostatku stávajících plicních ventilátorů v nemocnicích. Je to v procesu,“ potvrdil mluvčí s tím, že získání evropské certifikace je běh na dlouhé měsíce.

„Stát zatím na další výrobu nepřispěl, ale ozývají se nám stále noví dárci, kteří to chtějí udělat,“ dodal Kubát.

Bude-li dostatek přístrojů, které pomohou léčit a zachraňovat životy, je vyřešena ovšem jen polovina problému. Přístroje musí někdo obsluhovat. A musí to buď umět, nebo mít čas se v obsluze perfektně vyškolit, aby neohrozil život pacienta.

Ti, co jsou v karanténě, tedy zdravotníci, kteří přišli do kontaktu s pozitivně testovaným, však mohou v kritické situaci nemocnice povolat do práce. Jak upozornil server Seznam Zprávy, mohou dále pracovat za zpřísněných podmínek, chráněni respirátorem FFP2.