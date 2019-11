NASA plánuje dlouhodobou misi kolem Pluta

Podle společné tiskové zprávy obou institucí je cílem vyslat novou nepilotovanou sondu, která by studovala kdysi nejmenší planetu Sluneční soustavy a dva další objekty takzvaného Kuiperova pásu po dobu dvou let.

Texaský institut bude pro danou misi pracovat na vývoji kosmické lodi s novými limity zatížení. Měla by unést víc než sonda New Horizons a na palubě by rovněž měla mít dokonalejší nástroje. Podrobnosti o tom, jaké konkrétní instrumenty by sonda mohla obsahovat, nicméně zatím nezazněly.