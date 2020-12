Na středních školách začala střídavá výuka. Některé VŠ obnovují praktika

U SŠ to nicméně nyní je tak, že ve školách bude vždy polovina tříd a druhá půlka se bude učit z domova, po týdnu se vymění. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou každý týden účastnit praktické výuky.

Další studenti se od 7. prosince mohou vrátit také do vysokých škol, a to ve skupinách do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a všech, kteří mají mít praktickou výuku.