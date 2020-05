Na ISS přistál japonský koráb s poslední várkou nových baterií

K ISS by s touto novou nákladní lodí měla do kosmu létat nová, silnější raketa H-III. Podle svého výrobce, společnosti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), by měla být schopná vynášet těžký náklad i do vzdálenějších destinací ve vesmíru. Japonsko se totiž hodlá zapojit do připravovaného programu NASA, který míří zpátky k Měsíci a pak dál na Mars.