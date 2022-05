MŠMT: Vysoké školy mají studentům z Ruska a Běloruska nabídnout individuální plán

Zástupci VŠ na začátku dubna ministerstvo požádali o metodiku, která by vyjasnila možnosti prodlužování víz pro Rusy a Bělorusy v Česku i to, které vysokoškolské obory nebudou smět studovat.

Rektoři tehdy uvedli, že ze strategických bezpečnostních důvodů státu by se pro Rusy a Bělorusy mohly uzavřít např. obory týkající se bezpečnosti a IT.

Na dotaz ČTK, kterých oborů by se to mělo také týkat, Lednová uvedla, že studijní obory nebudou plošně vymezeny. Podle ní vysoké školy nyní na základě instrukcí Finančního analytického úřadu (FAÚ) kontrolují své studijní programy. Rizikové by mohlo být třeba předávání některých informací ve výuce či výzkumu.