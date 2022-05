MŠMT vyčíslilo náklady na začleňování ukrajinských školáků. Zatím jednotky milionů

Žáci z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle výsledků průzkumu ministerstva školství chodilo k 7. dubnu do mateřských škol 3310 ukrajinských dětí a 23 204 do škol základních.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se tedy nyní přesně neví.

Co se týká zápisů do prvních tříd, tak pro ukrajinské uprchlíky se navíc zápisy do 1. tříd ZŠ i do školek uskuteční až od 1. června do 15. července. Jejich počty bude MŠMT taktéž znát až poté.