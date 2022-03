MŠMT dá školám peníze na Ukrajince v dubnu. Chystá i dotace

Ministerstvo školství zohlední počet Ukrajinců přijatých do škol při rozpisu peněz do jejich rozpočtu v dubnu. Počet žáků a učitelů ověří sběrem dat ke konci března. Pokud se jejich množství ještě zvýší, budou moci školy žádat o peníze navíc. Na zaplacení adaptačních skupin či jazykové přípravy pak MŠMT připravuje dotace. Vyplývá to z materiálu, který úřad v pondělí rozeslal do škol.