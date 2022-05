Ministerstvo podpoří 400 znevýhodněných škol téměř dvěma miliardami, řekl Gazdík v Bílině

Problémy na bílinské škole jsou podle Gazdíka způsobené pozdním zásahem poradenských zařízení, která zřizuje Ústecký kraj, a také selháním orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jehož přístup se zlepšil od loňského listopadu.

V Ústeckém kraji je jedna pedagogicko-psychologická porada, která má odloučená pracoviště po celém regionu. Problém je v personálním obsazení, chybí hlavně psychologové. „Nemáme dostatek školních psychologů v kraji. Snažíme se to řešit s místní univerzitou, ale není to jednoduché. Upozorňujeme na to dlouhodobě i ministerstvo školství,” reagoval vedoucí krajského odboru školství Roman Kovář.

Podle něj musí do poraden přijít dítě se zákonnými zástupci, kteří ale mnohdy nejeví zájem. Odbor školství s bílinskou školou spolupracuje, přestože jejím zřizovatelem je město.

Kovář řekl, že Indexace škol by mohla v Bílině pomoct. „Dostanou nějaké prostředky nad rámec svých rozpočtů, ale opravdu, to, co my tady vnímáme, je nedostatek školních psychologů, a to je záležitost, která nás nejvíc trápí,” sdělil.

Peníze z nového projektu by mohly školy, jako je ta Za Chlumem, využít na zaplacení sociálních a speciálních pedagogů, školních pomůcek nebo stravy pro žáky.

„Pomohly by banality, jako jsou svačiny a obědy zdarma v přípravném ročníku, které by měly motivovat rodiče, aby posílali děti do školy,” uvedl ministr Gazdík. Základní školu v Bílině totiž trápí mimo jiné i skryté záškoláctví.

Základní škola se v posledních letech potýká zejména v šestých a sedmých ročnících s nezvladatelnými dětmi. Podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) by měly mít školy větší pravomoci, protože o umístění dětí do speciálních škol mohou rozhodnout pouze jejich zákonní zástupci. Bařtipánová řekla, že jde o součást inkluzivního vzdělávání, kdy má právo do běžné školy docházet každé dítě.

Rodiče přitom o své potomky nejeví zájem, a tak s dětmi s poruchami učení nebo s psychiatrickými poruchami nejdou ani za odborníkem, přestože by měli. Školu tak např. trápí, že žáci poškozují školní majetek, slovně napadají spolužáky i učitele, kouří na toaletách a nedokážou se přizpůsobit režimu školy.

Gazdík: Škola většinu věcí dělá dobře

Situace na bílinské škole je podle Gazdíka vykreslována hůř, než jaká doopravdy je.

Jedním z dalších řešení by mohla být podle ministra změna spádovosti škol. Děti z vyloučených lokalit by tak měly na výběr z několika zařízení, kam by se mohly přihlásit.

„Inkluze se netýká dětí, které jsou lidově řečeno nevychované, nebo dětí, které mají psychiatrické diagnózy. S těmito dětmi byl problém i před inkluzí,” poznamenal Gazdík. „Problém tohoto typu, jako je tady v Bílině, se dá vyřešit jen spoluprací všech organizací. Škola většinu věcí dělá dobře,” dodal ministr.

„Po čem my voláme, je pořád úprava podmínek, aby školy měly větší pravomoci k tomu, které děti mohou být vyučovány v běžné třídě, aby poslední slovo neměl rodič,” řekla novinářům starostka s tím, že je otázkou, zda za to může inkluze nebo nezájem rodičů.

„To už pak je třeba na ministerstvu práce a sociálních věcí a je to pak už na vládě, aby postupovala koordinovaně,” zmínila.