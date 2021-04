Loňský rok v Evropě byl nejteplejším v historii měření

Veškerá data potvrzují, že planeta se vlivem spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá, konstatoval britský deník The Guardian. Sedm nejteplejších let v dějinách měření bylo zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších se vtěsná do posledních 15 let. Globální teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě.