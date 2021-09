Kvůli růstu mořské hladiny hrozí vyhynutí varanům komodským

Nejmohutnějším žijícím ještěrům - varanům komodským - hrozí vyhynutí. Stoupající hladiny moří mohou zmenšit jejich přirozené prostředí, živočich se tak nově posunul do kategorie vyššího stupně ohrožení. Ohrožených je i zhruba 37 procent druhů žraloků a rejnoků, v roce 2014 to bylo 24 procent. Vyplývá to z tzv. Červeného seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), na což upozornil list The Independent.