Kolik NASA zaplatí za dovážku vzorku půdy z Měsíce? Jeden dolar

Na Měsíci se totiž nacházejí velké zásoby ledu, který by se dal teoreticky využívat pro výrobu paliva do vesmírných lodí. Přirozená družice Země by se tak mohla stát svým způsobem čerpací stanicí při cestách do vzdálenějších koutů Sluneční soustavy.