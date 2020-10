Japonský vlak letěl rychlostí přes 500 km/h. Pro Česko zatím stále vzdálený sen

Díky principu magnetické levitace může spoj dosáhnout rychlosti až 500 kilometrů v hodině (při testech se řítil dokonce 503 km/h), což je skoro dvojnásobek rychlosti, jaké dosahují nynější modely. První část projektu, spojující Tokio a Nagoju, by měla být uvedena do plného provozu v roce 2027. Vzdálenost 286 kilometrů by nový rychlovlak měl překonat za 40 minut místo stávající hodiny a půl.