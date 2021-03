ISS by měla být v provozu do roku 2028, tvrdí Moskva

„Přemýšlíme o tom (o prodloužení délky provozu ISS ) a na nejvyšších místech bylo rozhodnuto, že stanice bude létat do roku 2028,” citovala Gidzenka TASS.

Podle dosavadní dohody účastníků projektu ISS by stanice měla fungovat do roku 2024, nicméně pokračují jednání o tom, že by se stanice využívala dále i po uplynutí tohoto termínu. Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin loni v listopadu označil jako předčasné úvahy o konci využívání vesmírné stanice po roce 2025.