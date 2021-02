Duševní zdraví některých dětí je v alarmujícím stavu, zařiďme jim návrat do škol, apelují odborníci

Vláda ve spolupráci s MŠMT umožní bezpečnou prezenční docházku nejvíce ohrožených dětí do jejich škol, případně jim zajistí potřebnou individuální podporu ve škole nebo v domácím prostředí.

(stručné zdůvodnění: Každá škola by měla mít otevřenou třídu nebo třídy pro děti ohrožené školním neúspěchem a duševními problémy. Do těch by měly mít možnost prezenčně docházet nejvíce ohrožené děti. Školy by mohly vést výuku v menších skupinách za dodržení všech doporučených opatření s maximálním možným využitím praktické výuky venku.)

Všem dětem i jejich rodičům by měli být maximálně dostupní školní poradenští pracovníci. Asistenti pedagoga případně další pedagogičtí pracovníci by měli mít možnost docházet do domácího prostředí a individuálně podporovat děti, které se nemohou účastnit prezenční výuky ve škole a zároveň jsou ohrožené školním neúspěchem či duševními obtížemi.)