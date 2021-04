Číslo R musí být pod 1. Kde by se nyní školy neotevřely?

Podle aktuálních údajů by to znamenalo, že ani k danému částečnému znovuotevření škol by nedošlo v okrese Prostějov, kde je R 1,16, dále pak v okresech Zlín (1,16) Kroměříž (1,01), Hodonín (1,03) a Brno-město (1,02). Všechny ostatní okresy v ČR mají R nižší než 1.

Druhý stupeň ZŠ i středoškoláci zatím budou zůstávat na distanční výuce. Daní žáci by ale mohli ve skupinách maximálně po šesti docházet do školy na konzultace.

Do školek by se současně měli vrátit předškoláci (tj. ti, co mají povinný poslední rok školky před nástupem na ZŠ), ale maximálně v 15členných skupinách. Nebudou však nakonec muset používat roušky. Kdy se vrátí do školek mladší děti, Plaga nesdělil.