Čína zveřejnila nové snímky se svým vozítkem na Marsu. Pořídila je samostatná kamera

Podle tuzemského odborníka na kosmonautiku Michala Václavíka z České kosmické kanceláře a ČVUT v Praze je to něco, co nikdo nečekal.

Samotná čínská mise Tchien-wen 1 se sondou, jejíž součástí je právě rover Ču-žung, přistála na Marsu minulý měsíc poté, co strávila asi tři měsíce obíháním kolem rudé planety.

Čína se stala teprve druhou zemí po Spojených státech, které se podařilo na povrch Marsu dopravit aparát, který by následně v pořádku fungoval. Podle agentury Reuters je to zároveň poprvé, co některá země během první mise k Marsu dokázala na jeho oběžnou dráhu umístit družici a zároveň úspěšně přistát na povrchu s výzkumným vozítkem.