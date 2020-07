Černoch psaný s velkým „Č”? U češtiny taková debata moc nehrozí, míní lingvista

Podle Proška se teprve uvidí, co přesně bude změna u daných slov pro příslušné společenství znamenat, zda naplní společenská očekávání a u kolika lidí to nakonec bude. V Česku podle něj nelze takovou debatu vyloučit, ale spíš ji nečeká - kvůli prostředí i odlišnosti obou jazyků.

„Jsou to dva zcela autonomní systémy, a proto z pohledu českého systému samotného a z pohledu potřeb českého jazykového společenství neexistuje potřeba revidovat psaní slov ‚černoch‘ a ‚běloch‘ nebo ‚černý‘ a ‚bílý‘ jakožto ekvivalentů anglických slov, o kterých je řeč,“ poznamenal.

Pokud by k takové debatě přece jen došlo, byla by to podle něj spíš reflexe dané pravopisné změny v anglicky mluvícím prostředí.