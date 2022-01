Budoucí rektor Mendelovy univerzity podle komise chyboval v článcích. Omluvil se

„Na svém profilu (...) udává 888 publikačních výstupů. Dohledatelných je 740 výstupů typu J (recenzovaný odborný článek) za 17 let kariéry. To je pozoruhodná bilance jednoho článku každých osm dní. U všech je veden jako člen rozsáhlejšího autorského kolektivu, nejčastěji spadajícího pod Mendelovu univerzitu, VUT nebo Masarykovu univerzitu v Brně. Výstupů typu Jimp (původní/přehledový článek v periodiku databáze Web of Science) je z toho 200 v rozmezí osmi let. Celkem lze dohledat 1270 výstupů za 20 let. To dělá jeden výstup každých pět dní. Je vskutku těžko představitelné, že by se na všech prof. Adam významně podílel,“ shrnul místopředseda spolku fyzik Michael Komm.